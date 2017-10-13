Глава Samsung Electronics подал в отставку из-за кризиса

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Сеул, 13 октября. Вице-президент Samsung Квон О Хьюн подал в отставку с поста генерального директора Samsung Electronics.

О Хьюн подтвердил, что не намерен переизбираться в совет директоров компании весной следующего года. Он намерен покинуть пост руководителя подразделения устройств и технологий Samsung.

Отработавший в компании 32 года гендиректор пояснил, что уходит из-за беспрецедентного кризиса. Он убежден, что компании нужна его отставка, чтобы в руководстве появились молодые люди, которые быстрее и лучше реагируют на вызовы современного мира.

В пресс-службе Samsung BBC заверили, что замену О Хьюну найдут в ближайшее время, но не уточнили, когда именно.

Ранее эксперты заявили, что Samsung сможет больше заработать на iPhone, нежели на своих смартфонах.