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Глава Samsung Electronics подал в отставку из-за кризиса
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    Глава Samsung Electronics подал в отставку из-за кризиса

    10:44  13 Октября 2017
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    Глава Samsung Electronics подал в отставку из-за кризиса

    Сеул, 13 октября. Вице-президент Samsung Квон О Хьюн подал в отставку с поста генерального директора Samsung Electronics.

    О Хьюн подтвердил, что не намерен переизбираться в совет директоров компании весной следующего года. Он намерен покинуть пост руководителя подразделения устройств и технологий Samsung.

    Отработавший в компании 32 года гендиректор пояснил, что уходит из-за беспрецедентного кризиса. Он убежден, что компании нужна его отставка, чтобы в руководстве появились молодые люди, которые быстрее и лучше реагируют на вызовы современного мира.

    В пресс-службе Samsung BBC заверили, что замену О Хьюну найдут в ближайшее время, но не уточнили, когда именно.

    Глава Samsung Electronics подал в отставку из-за кризиса

    Ранее эксперты заявили, что Samsung сможет больше заработать на iPhone, нежели на своих смартфонах.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #отставка #samsung #гендиректор
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