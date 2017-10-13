Ракета «Рокот» со спутником Sentinel-5p стартует в пятницу с «Плесецка»

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Москва, 13 октября. На космодроме «Плесецк» сегодня произведут запуск российской ракеты-носителя «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» и европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p.

Старт назначен на 12.27 мск, сообщает ТАСС. Спутник Sentinel-5p будет использоваться специалистами для того, чтобы получать информацию о вулканическом пепле в атмосфере Земли. Кроме того, аппарат начнет передавать данные, которые необходимы для изучения климата и оценки качества воздуха нашей планеты.

Спутник пробудет в космосе до 2021 года, потом ему на смену придет аппарат второго поколения MetOp.