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Ракета «Рокот» со спутником Sentinel-5p стартует в пятницу с «Плесецка»
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    Ракета «Рокот» со спутником Sentinel-5p стартует в пятницу с «Плесецка»

    10:32  13 Октября 2017
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    Ракета «Рокот» со спутником Sentinel-5p стартует в пятницу с «Плесецка»

    Москва, 13 октября. На космодроме «Плесецк» сегодня произведут запуск российской ракеты-носителя «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» и европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p. 

    Старт назначен на 12.27 мск, сообщает ТАСС. Спутник Sentinel-5p будет использоваться специалистами для того, чтобы получать информацию о вулканическом пепле в атмосфере Земли. Кроме того, аппарат начнет передавать данные, которые необходимы для изучения климата и оценки качества воздуха нашей планеты.

    Ракета «Рокот» со спутником Sentinel-5p стартует в пятницу с «Плесецка»

    Спутник пробудет в космосе до 2021 года, потом ему на смену придет аппарат второго поколения MetOp.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #плесецк #ракета #спутник
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