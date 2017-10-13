Убийце добавили срок за дебош в изоляторе временного содержания на Ямале

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Салехард, 13 октября. Ранее судимый 26-летний житель Тарко-Сале из Ямало-Ненецкого автономного округа был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за то, что разгромил камеру в изоляторе временного содержания.

В общей сложности приговоренный к 22,5 годам лишения свободы ямалец был арестован за убийство, грабеж и угон машины. Впоследствии местный суд добавил осужденному срок за дебош в камере. По словам представителя окружного СУ СКР Елены Демьяновой, мужчина поджег постельное белье, вырвал раковину и трубу, а также разбил окна.

Когда сотрудник изолятора тушил пожар, осужденный нанес ему удар по руке фрагментом трубы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о дезорганизации работы изолирующих от общества учреждений, пишет Ura.ru