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Донбасс сегодня: ДНР под ударом ракет, психопаты в ВСУ, липовые «герои» АТО
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    Донбасс сегодня: ДНР под ударом ракет, психопаты в ВСУ, липовые «герои» АТО

    11:17  13 Октября 2017
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    Донбасс сегодня: ДНР под ударом ракет, психопаты в ВСУ, липовые «герои» АТО

    Донбасс, 13 октября. Поселок на юге ДНР оказался под ударом РСЗО. Солдаты Вооруженных сил Украины сходят с ума и покупают награды. ЛНР разоблачает преступников из ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    Всего за минувшие сутки с позиций киевских силовиков по территориям 20 населенных пунктов ДНР и ЛНР было выпущено более 310 артиллерийских снарядов и мин различного калибра. При обстрелах населенных пунктов Донбасса бойцы ВСУ и Нацгвардии использовали запрещенные минскими соглашениями системы вооружения. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 32 раза.

    На донецком направлении ВСУ впервые с начала «школьного» перемирия применили РСЗО, выпустив две ракеты по населенному пункту Безыменное на юге ДНР. В результате обстрелов один военнослужащий ВС ДНР погиб.

    Послужи «Родине» — стань психом

    В оперативном командовании ДНР сообщили об очередном случае, свидетельствующем о катастрофических темпах деградации ВСУ, произошедшем в печально известной 28 отдельной механизированной бригаде.

    9 октября на позициях 28 омбр был задержан механик-водитель БМП-2 сержант Бабич. Военнослужащий находился в состоянии повышенного психического возбуждения и угрожал взорвать себя гранатой, если ему не предоставят законный отпуск. Сослуживцам удалось силой успокоить сержанта и доставить его в психиатрическое отделение военного госпиталя в городе Часов Яр.

    Донбасс сегодня: ДНР под ударом ракет, психопаты в ВСУ, липовые «герои» АТО

    Сами же соратники отмечают, что сержант Бабич уже больше года не был в отпуске и на фоне регулярного употребления алкоголя и давления со стороны командования военнослужащий был доведен до отчаяния и, выражаясь простым языком, сошел с ума. Отмечается, что подобные инциденты не единичны и проблемы с психикой у военнослужащих ВСУ уже становятся нормой.

    Как бороться с психами в ВСУ

    Над вопросом, как бороться с психическими расстройствами в ВСУ, начинает потихоньку задумываться и командование, и представители других силовых и правоохранительных ведомств Украины. Серьезно возросло число преступлений в рядах украинской армии, совершенных в состоянии психопатических припадков и нервных срывов.

    Недавно во Львове в экспертно-криминалистическом центре прошел круглый стол с участием военного прокурора Западного региона Украины генерал-майора юстиций Олега Синюка. Мероприятие было полностью посвящено преступлениям на почве морально-психологического разложения личного состава ВСУ.

    «Герой» АТО платит дважды

    В целях повышения уровня морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ в подразделениях проводятся мероприятия по награждению «отличившихся» военнослужащих. О механизмах награждения конкретно в 44 отдельной артиллерийской бригаде ВСУ сообщили в оперативном командовании ЛНР.

    Изначально, чтобы попасть в списки награждаемых, нужно договориться за определенную плату с командирами подразделений. А уже после получения наград вышестоящим руководством, последнее приняло решение еще и вычесть из денежного содержания военнослужащих их себестоимость. Военный спикер ЛНР подполковник Андрей Марочко назвал данную схему «украинскими традициями» награждения.

    Ложь во имя войны

    Вот уже практически два года украинские войска не могут завершить предусмотренный минскими соглашениями отвод военной техники из района подконтрольной Киеву Станицы Луганской. Украинские СМИ пестрят различными предлогами и ложными обвинениями в адрес Народной милиции ЛНР, заявляя о постоянных провокациях со стороны луганчан и обстрелах Станицы.

    Донбасс сегодня: ДНР под ударом ракет, психопаты в ВСУ, липовые «герои» АТО

    Вот и накануне последней попытки отведения сил и средств военнослужащих ЛНР обвинили в обстреле позиций ВСУ в Станице Луганской. С соответствующей информацией вышла сводка штаба так называемой АТО, позже ее подхватили спикеры Минобороны и разнесли по миру украинские СМИ. После этих сообщений украинское командование заявило, что именно по этой причине отказывается отводить тяжелые вооружения от моста в Станице Луганской.

    Военный спикер ЛНР Андрей Марочко назвал обвинения «не имеющими ничего общего с действительностью». Украинские пропагандисты не учли, а может, просто проигнорировали некоторые моменты — речь идет о патрулях миссии ОБСЕ и недавно установленных в указанном районе камерах наблюдения. Согласно отчетам миссии, обстрел, о котором сообщила украинская сторона, осуществлялся в пределах участка разведения с территории, подконтрольной Киеву в направлении с востока на запад. 

    Автор: Николай Романенко
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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