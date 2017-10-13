Донбасс: 16 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

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Донецк, 13 октября. Районы 16 населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) подверглись обстрелам со стороны украинской армии. По данным оперативного командования ДНР, ВСУ 35 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки.

Согласно приведенной информации, украинские военные применили танковые орудия, минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие, передает Донецкое агентство новостей.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики в течение суток четверга 13 октября семь раз обстреляли позиции народной милиции в Луганской народной республики.