В Британии бывшим заключенным могут запретить алкоголь

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Лондон, 13 октября. Бывшим британским заключенным могут запретить употреблять спиртные напитки, а также играть в азартные игры и выходить в интернет. С таким заявлением выступил министр пробации Сэм Гим, передают британские СМИ.

Чиновник отметил, что подобные ограничения могут уберечь жителей Великобритании, имеющих тюремное прошлое, от повторения нарушений и совершения новых преступлений. По мнению британского министра, именно спиртное, страсть к азартным играм и интернет зачастую побуждают людей к совершению преступлений.

Отмечается, что контроль за исполнением данного закона возьмут на себя офицеры пробации, следящие за жизнью бывших заключенных и осужденных на условный срок.