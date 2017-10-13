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В Британии бывшим заключенным могут запретить алкоголь
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    В Британии бывшим заключенным могут запретить алкоголь

    10:21  13 Октября 2017
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    В Британии бывшим заключенным могут запретить алкоголь

    Лондон, 13 октября. Бывшим британским заключенным могут запретить употреблять спиртные напитки, а также играть в азартные игры и выходить в интернет. С таким заявлением выступил министр пробации Сэм Гим, передают британские СМИ. 

    Чиновник отметил, что подобные ограничения могут уберечь жителей Великобритании, имеющих тюремное прошлое, от повторения нарушений и совершения новых преступлений. По мнению британского министра, именно спиртное, страсть к азартным играм и интернет зачастую побуждают людей к совершению преступлений.

    Отмечается, что контроль за исполнением данного закона возьмут на себя офицеры пробации, следящие за жизнью бывших заключенных и осужденных на условный срок.

    Автор: Федор Веснин
    #алкоголь #британия #интернет #тюрьма
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