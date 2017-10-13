Турция освободила из-под стражи пилота сбитого в марте МиГ-21 ВВС Сирии

В Избранное

Анкара, 13 октября. Суд турецкой провинции Хатай освободил из-под стражи сирийского пилота сбитого в марте МиГ-21, который обвиняется в нарушении государственной границы и шпионаже, передает NTV.

Судебное разбирательство по делу сирийского летчика Мехмета Суфхана будет продолжено. Известно, что 56-летний пилот истребителя МиГ-21 ВВС Сирии при катапультировании повредил позвоночник, конечности, получил ранения лица. До ареста он содержался в турецкой больнице, где проходил необходимое лечение.

Инцидент произошел 4 марта текущего года у границы с Турцией, по словам самого летчика, его самолет сбили. Ранее сообщалось, что турецкие ВС стянули военный транспорт и машины скорой на границу с Сирией.