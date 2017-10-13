Tesla отзовет 11 тысяч Model X из-за проблем с задними сидениями

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Пало-Альто, 13 октября. Американский автопроизводитель Tesla 12 октября объявил об отзыве порядка 11 тысяч электрокаров Model X из-за проблем со складными задними сиденьями.

Отзыву подлежат автомобили, выпущенные с 28 октября 2016 по 16 августа 2017 года. Именно в них во время недавних испытаний выявлена неисправность механизма блокировки задних кресел, из-за которой при ударе они могут выдвигаться вперед, передает «Телеканал 360».

Производитель сообщает, что пока жалоб от владельцев не поступало, но все же эта неисправность может коснуться порядка 3% всех отзываемых автомобилей. Владельцы смогут проверить электрокары сервисных центрах Tesla. В компании заверяют, что речь идет о приведении в порядок «незначительного количества проводов в складывающихся сиденьях», после чего машину возвратят собственнику.