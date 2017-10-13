Российские комплектующие используют при сборке Ford EcoSport в Европе

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Москва, 13 октября. Произведенные в России комплектующие используют на заводе Ford, который находится в Румынии, сообщили в пресс-службе Ford Sollers.

Отечественные поставщики компании Ford Sollers начали отгружать в Румынии российские комплектующие. Как сообщают в компании, в полный список произведенных в России компонентов состоит из 47 запчастей. Они задействованы в производстве нового кроссовера Ford EcoSport.

Представители Ford Sollers обратили внимание, что компоненты от шести российских поставщиков созданы из локального сырья, передает «Инфореактор».

Ранее стало известно, что американский автопроизводитель Tesla 12 октября объявил об отзыве порядка 11 тысяч электрокаров Model X из-за проблем со складными задними сиденьями.