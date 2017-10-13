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Технологии
Российские комплектующие используют при сборке Ford EcoSport в Европе
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    Российские комплектующие используют при сборке Ford EcoSport в Европе

    10:20  13 Октября 2017
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    Российские комплектующие используют при сборке Ford EcoSport в Европе

    Москва, 13 октября. Произведенные в России комплектующие используют на заводе Ford, который находится в Румынии, сообщили в пресс-службе Ford Sollers.

    Отечественные поставщики компании Ford Sollers начали отгружать в Румынии российские комплектующие. Как сообщают в компании, в полный список произведенных в России компонентов состоит из 47 запчастей. Они задействованы в производстве нового кроссовера Ford EcoSport.

    Представители Ford Sollers обратили внимание, что компоненты от шести российских поставщиков созданы из локального сырья, передает «Инфореактор».

    Российские комплектующие используют при сборке Ford EcoSport в Европе

    Ранее стало известно, что американский автопроизводитель Tesla 12 октября объявил об отзыве порядка 11 тысяч электрокаров Model X из-за проблем со складными задними сиденьями.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ford sollers #ford ecosport #комплектующие
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