Сейсмологи Дальнего Востока рассказали о землетрясении в КНДР

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Владивосток, 13 октября. Сейсмологи Дальнего Востока зафиксировали произошедшее в ночь с четверга на пятницу в КНДР землетрясение.

Как рассказали в Региональном информационно-обрабатывающем центре «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами, произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла. Колебания земной коры произошли на глубине 5 километров.

Отмечается, что оно произошло в том же месте, что и сейсмособытие после проведения испытаний 29 сентября. Как пишет РИА Новости, при этом ученые Сахалина говорят, что колебания были «не техногенного происхождения».