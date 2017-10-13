Сегодня в Интернете: покемоны на службе Кремля, сорванные флаги РФ, С-400 и страхи НАТО

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Покемоны на службе Кремля, США выходят из ЮНЕСКО и другие важные новости, которые обсуждают в Сети, — в материале Федерального агенства новостей.

Покемоны на службе Кремля

Сообщение американского телеканала CNN о том, что Кремль якобы использует игру Pokemon Go для разжигания расовой ненависти в США, явно пришлось по душе Рунету. Даже в МИД РФ эти обвинения сочли смехотворными, стоит ли удивляться, что простые пользователи соцсетей пошли и того дальше? Twitter и Facebook уже пестрят едкими комментариями на данный счет — равно как и тематически подходящими забавными картинками.

Кто-то удивляется тому, как CNN вообще пришло в голову сопоставить в одном материале Россию, покемонов и конфликты чернокожих американцев с полицией. «Покемон го придумали в России?» — иронично «недоумевает» одна из пользователей Twitter.

Если это так, то план действительно изящный. «Нет предела коварству Мордора», — пишет один из пользователей соцсетей. «План был таков — загонять до смерти американцев и, когда они будут без сил, захватить Америку», — отвечает ему другой.

В любом случае, если верить мейнстримовым СМИ США, а это, к несчастью, делают многие американцы, покемонов теперь также можно причислить к «кремлевским агентам». Наверное, для рядового американского обывателя все эти японские звереныши теперь будут ходить в ушанках, играть на балалайках и потрясать автоматом Калашникова.

Российские флаги

Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт не смогла объяснить, почему с закрытых российских дипломатических объектов были сняты флаги. Выступая на регулярном брифинге во внешнеполитическом ведомстве США, Науэрт была настроена игнорировать вопросы журналистов на этот счет. Тем не менее в итоге под нажимом представителей прессы она все же вынуждена была заявить, что не располагает информацией о том, почему государственные флаги РФ были сорваны.

Рунет уже несколько дней обсуждает сложившуюся ситуацию. Науэрт настаивает, что снятие российских флагов со зданий, находящихся в дипсобственности, законно. Многие, впрочем, позволяют себе с ней не согласиться.

«Нет, не законно… Флаги — это дипломатическая собственность РФ. Согласно (Венской) конвенции они обладают иммунитетом — значит, принимающая сторона (т.е. здесь США) не имеют (права их снимать)», — комментирует один из пользователей Twitter.

«Вопрос не в том, почему США сняли флаги России с принадлежащих России зданий в США. Вопрос в том, чем ответит Россия», — приводит свою точку зрения российский журналист и политолог Виталий Третьяков.

«В США говорят, что АККУРАТНО сняли флаги России с дипмиссий РФ и не хотели обидеть русских. Наши баллистические ракеты тоже никому не желают войны», — вторит ему другой разгневанный пользователь.

«1:1. Россия выдавила США из Сирии. США мужественно победили флаги на консульстве РФ», — резюмирует третий.

США и ЮНЕСКО

Вчера США заявили о своем намерении выйти из состава ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова данное решение может иметь долгоиграющие последствия. Потенциально, это начала окончательного разрыва США с Организацией объединенных наций.

«Выход США из ЮНЕСКО может стать первым шагом к разрыву с ООН. Пора подумать о переносе ее штаб-квартиры в Вену или Женеву. Это уже не фантастика», — пишет Пушков. «А почему бы не в Москву?» — отвечает ему один из его подписчиков.

Израиль — давний союзник США на Ближнем Востоке — также заявил о своем намерении покинуть ряды ЮНЕСКО вслед за американцами. Некоторые предполагают, что вскоре к Израилю присоединятся также и другие страны «дружественно» настроенные по отношению к Штатам.

«Кажется, я знаю, какая страна выйдет следующей», — пишет один из пользователей соцсетей. «Литва, Латвия, Эстония, Польша и, конечно, наша «любимая» Украина», — отвечает на его риторическую ремарку другой.

Тревоги НАТО

СМИ сообщают, что намерение Турции приобрести российские зенитные комплексы С-400 «Триумф» вызвало переполох в военном руководстве НАТО и в Пентагоне. Оно и не удивительно, иронизирует один из русскоязычных пользователей Twitter: «Само собой, в настройках — натовские цели».