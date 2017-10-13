Телевидение Украины переходит на украинский язык

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Киев, 13 октября. Украинские телеканалы будут вещать только на государственном языке. В пятницу официально вступает в силу закон о квотах, согласно которому вещатели обязаны вести эфиры на украинском языке, а также дублировать на украинском фильмы и сериалы.

Закон о квотах был принят еще в мае, однако украинский парламент дал телеканалам время на «перестройку». Более того, по словам главы комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, после принятия закона еще в течение года программы на русском языке будут засчитываться в украинскую квоту.

«Это сделано для того, чтобы каналы могли легче перейти на украинский язык», — цитирует украинского депутата ТАСС.

Однако в период до октября 2018 года будут засчитываться только те русскоязычные программы и сериалы, которые были сняты на территории Украины.

Теперь украинские телеканалы смогут транслировать передачи на русском или другом языке в ночное время, поскольку процент украинского языка будут засчитывать не в течение всех суток, а только в промежутки с 7 до 18 часов и с 18 до 22 часов. Согласно новому закону, в эфире общенациональных каналов должно быть не менее 75% укроязычных программ, в эфире региональных — не менее 50%.