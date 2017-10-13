Минкомсвязи РФ придумало способ борьбы с автостраховщиками-мошенниками

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Москва, 13 октября. Минкомсвязи России подключит страховщиков по ОСАГО к системе межведомственного электронного взаимодействия.

Как пишет газета «Известия», это должно помочь в борьбе со страховщиками-мошенниками, которые часто занижают стоимость полисов, вводя ложную информацию.

Ведомство разработало специальную меру борьбы с этой схемой. Теперь страховые компании имеют доступ в систему межведомственного электронного взаимодействия.

Напомним, с августа 2016 года страховые организации продают электронные полисы ОСАГО.