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Россия
Минкомсвязи РФ придумало способ борьбы с автостраховщиками-мошенниками
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    Минкомсвязи РФ придумало способ борьбы с автостраховщиками-мошенниками

    9:46  13 Октября 2017
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    Минкомсвязи РФ придумало способ борьбы с автостраховщиками-мошенниками

    Москва, 13 октября. Минкомсвязи России подключит страховщиков по ОСАГО к системе межведомственного электронного взаимодействия.

    Как пишет газета «Известия», это должно помочь в борьбе со страховщиками-мошенниками, которые часто занижают стоимость полисов, вводя ложную информацию.

    Ведомство разработало специальную меру борьбы с этой схемой. Теперь страховые компании имеют доступ в систему межведомственного электронного взаимодействия.

    Напомним, с августа 2016 года страховые организации продают электронные полисы ОСАГО. 

    Минкомсвязи РФ придумало способ борьбы с автостраховщиками-мошенниками

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #минкомсвязи #осаго
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