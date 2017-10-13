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Сирия: турецкая бронетехника вошла в провинцию Идлиб
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    Сирия: турецкая бронетехника вошла в провинцию Идлиб

    9:44  13 Октября 2017
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    Сирия: турецкая бронетехника вошла в провинцию Идлиб

    Анкара, 13 октября. Турецкая бронетехника пересекла границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб.

    Как информирует в пятницу телеканал NTV, около 200 военнослужащих, восемь танков и 50 бронетранспортеров размещаются в Идлибе для контроля над зоной деэскалации.

    Ранее сообщалось о значительной концентрации турецких вооруженных сил у границ Сирии. Турецкое военное командование объясняет свои действия необходимостью обеспечить порядок в провинции Идлиб, где создана одна из зон деэскалации в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявлял, что действия турецкой армии в Сирии соответствуют договоренностям, которые были достигнуты в Астане.

    11 октября заместитель главы МИД Российской Федерации Михаил Богданов отметил, что Анкара информирует Россию о своих действиях в сирийской провинции Идлиб. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #турция #идлиб
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