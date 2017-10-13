Сирия: турецкая бронетехника вошла в провинцию Идлиб
Анкара, 13 октября. Турецкая бронетехника пересекла границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб.
Как информирует в пятницу телеканал NTV, около 200 военнослужащих, восемь танков и 50 бронетранспортеров размещаются в Идлибе для контроля над зоной деэскалации.
First Turkish military convoy enters Syria's Idlib, heads to hilltop overlooking Afrin held by YPG terroristshttps://t.co/Hp6tIKyEeX pic.twitter.com/OX57qduYWk— DAILY SABAH (@DailySabah) October 12, 2017
Ранее сообщалось о значительной концентрации турецких вооруженных сил у границ Сирии. Турецкое военное командование объясняет свои действия необходимостью обеспечить порядок в провинции Идлиб, где создана одна из зон деэскалации в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявлял, что действия турецкой армии в Сирии соответствуют договоренностям, которые были достигнуты в Астане.
11 октября заместитель главы МИД Российской Федерации Михаил Богданов отметил, что Анкара информирует Россию о своих действиях в сирийской провинции Идлиб.