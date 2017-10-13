Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Шойгу: ИГИЛ после Сирии набирает силу в Афганистане
Технологии
Киевская армия боевых роботов скоро отправится в Донбасс — американские СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киевская армия боевых роботов скоро отправится в Донбасс — американские СМИ

    10:41  13 Октября 2017
    40

    Киевская армия боевых роботов скоро отправится в Донбасс — американские СМИ

    Киев, 13 октября. Американское издание Newsweek рассказало о новых технологиях в военном деле, в частности о разработке боевых роботов.

    Мир стоит на пороге эры, когда воевать вместо людей будут роботы. Уже сейчас в военных действиях принимают участие беспилотные летательные аппараты и наземные роботы для разминирования. Но на вооружении некоторых стран вскоре могут появится и полноценные боевые наземные роботы. Так, по данным журнала, сейчас их разработкой заняты Украина, Россия, США, и даже некоторые повстанческие группировки.

    Украина «с гордостью» представила в рамках ежегодной конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне свою новую разработку - боевого робота «Фантом». Этих «бойцов», оснащенных противотанковыми средствами, гранатометами или пулеметами, планируют уже в следующем году отправить в зону конфликта в Донбассе.

    Киевская армия боевых роботов скоро отправится в Донбасс — американские СМИ

    «Поддерживаемые Россией группировки скоро лицом к лицу встретятся в бою с армией наземных роботов», — уверено американское издание. 

    Отмечается, что «Фантом» может оснащаться колёсами или гусеницами, кроме того, машина имеет резервный канал связи на СВЧ-излучении для повышенной безопасности.

    Россия планирует в ближайшем будущем использовать в Сирии боевой робот «Уран-9», построенный на базе робота-сапера «Уран-6». Машина оснащена 30-мм пушкой, 7,62-мм пулемётом и противотанковыми ракетами, сообщает Newsweek.

    В настоящий момент наземных роботов начинают внедрять не только государства, но и различные повстанческие группировки и ополчения, приводит Newsweek слова эксперта американской НКО New America Foundation Питера Сингера. Боевики собирают их буквально «на коленке».

    «Главная проблема в данном случае та же, что и в гражданской жизни с такой техникой как беспилотные автомобили: технологии развиваются, а законы и политика отстают», — констатировал эксперт.

    Отметим, что РФ неоднократно напоминала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а оказывает дипломатическое содействие его решению. Кроме того, регулярные обвинения украинской стороны в том, что Россия якобы ввела войска в Донбасс, ни разу не находили подтверждения. 

    Автор: Юлия Кошкина
    #киев #донбасс #робот #фантом
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 1510

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        53033

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24368

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6199

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53975
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        1510
        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        8:07   13 Октября 2017
        7712
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        7862
        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        23:46   12 Октября 2017
        2051