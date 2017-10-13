Киевская армия боевых роботов скоро отправится в Донбасс — американские СМИ

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Киев, 13 октября. Американское издание Newsweek рассказало о новых технологиях в военном деле, в частности о разработке боевых роботов.

Мир стоит на пороге эры, когда воевать вместо людей будут роботы. Уже сейчас в военных действиях принимают участие беспилотные летательные аппараты и наземные роботы для разминирования. Но на вооружении некоторых стран вскоре могут появится и полноценные боевые наземные роботы. Так, по данным журнала, сейчас их разработкой заняты Украина, Россия, США, и даже некоторые повстанческие группировки.

Украина «с гордостью» представила в рамках ежегодной конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне свою новую разработку - боевого робота «Фантом». Этих «бойцов», оснащенных противотанковыми средствами, гранатометами или пулеметами, планируют уже в следующем году отправить в зону конфликта в Донбассе.

«Поддерживаемые Россией группировки скоро лицом к лицу встретятся в бою с армией наземных роботов», — уверено американское издание.

Отмечается, что «Фантом» может оснащаться колёсами или гусеницами, кроме того, машина имеет резервный канал связи на СВЧ-излучении для повышенной безопасности.

Россия планирует в ближайшем будущем использовать в Сирии боевой робот «Уран-9», построенный на базе робота-сапера «Уран-6». Машина оснащена 30-мм пушкой, 7,62-мм пулемётом и противотанковыми ракетами, сообщает Newsweek.

В настоящий момент наземных роботов начинают внедрять не только государства, но и различные повстанческие группировки и ополчения, приводит Newsweek слова эксперта американской НКО New America Foundation Питера Сингера. Боевики собирают их буквально «на коленке».

«Главная проблема в данном случае та же, что и в гражданской жизни с такой техникой как беспилотные автомобили: технологии развиваются, а законы и политика отстают», — констатировал эксперт.

Отметим, что РФ неоднократно напоминала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а оказывает дипломатическое содействие его решению. Кроме того, регулярные обвинения украинской стороны в том, что Россия якобы ввела войска в Донбасс, ни разу не находили подтверждения.