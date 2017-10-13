Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Московское метро выпустит билеты в честь фестиваля молодежи и студентов
Общество
Трехлетнего ребенка через суд могут выселить из квартиры умершей матери в Зауралье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трехлетнего ребенка через суд могут выселить из квартиры умершей матери в Зауралье

    9:52  13 Октября 2017
    67

    Трехлетнего ребенка через суд могут выселить из квартиры умершей матери в Зауралье

    Шадринск, 13 октября. Трехлетнего ребенка могут выселить из квартиры его погибшей матери в Зауралье. Иск в суд подала городская администрация, сообщил представляющий интересы семьи правозащитник Александр Андрюков.

    Трехлетнего ребенка хотят выселить из муниципальной квартиры, которая была предоставлена его погибшей матери-сироте. В настоящее время там живет малыш и его опекун.

    «Если квартира была бы предоставлена матери-сироте как социальное, а не как специализированное жилье, то вопросов с выселением ее ребенка не возникло бы,  — цитирует Андрюкова Ura.Ru.  — Но в 2013 году в закон были внесены поправки, призванные сохранить за сиротами их квартиры, оградить от обмана и риска потерять жилье. В течение пяти лет после получения жилья сирота не может приватизировать, продать или сдать эту квартиру».

    Трехлетнего ребенка через суд могут выселить из квартиры умершей матери в Зауралье

    Он обратил внимание, что пять лет с момента получения квартиры не прошло. Заботится о ребенке и полностью его обеспечивает в настоящее время родной отец.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #суд #квартира #щадринск #трехлетний ребенок
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 1394

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        52910

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24362

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6199

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53974
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        1394
        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        8:07   13 Октября 2017
        7602
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        7846
        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        23:46   12 Октября 2017
        2043