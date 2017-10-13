Трехлетнего ребенка через суд могут выселить из квартиры умершей матери в Зауралье

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Шадринск, 13 октября. Трехлетнего ребенка могут выселить из квартиры его погибшей матери в Зауралье. Иск в суд подала городская администрация, сообщил представляющий интересы семьи правозащитник Александр Андрюков.

Трехлетнего ребенка хотят выселить из муниципальной квартиры, которая была предоставлена его погибшей матери-сироте. В настоящее время там живет малыш и его опекун.

«Если квартира была бы предоставлена матери-сироте как социальное, а не как специализированное жилье, то вопросов с выселением ее ребенка не возникло бы, — цитирует Андрюкова Ura.Ru. — Но в 2013 году в закон были внесены поправки, призванные сохранить за сиротами их квартиры, оградить от обмана и риска потерять жилье. В течение пяти лет после получения жилья сирота не может приватизировать, продать или сдать эту квартиру».

Он обратил внимание, что пять лет с момента получения квартиры не прошло. Заботится о ребенке и полностью его обеспечивает в настоящее время родной отец.