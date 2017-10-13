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Власти Китая начали строительство самой дорогой автотрассы в истории страны
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    Власти Китая начали строительство самой дорогой автотрассы в истории страны

    9:48  13 Октября 2017
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    Власти Китая начали строительство самой дорогой автотрассы в истории страны

    Пекин, 13 октября. Власти Китая начали строительство скоростной трассы Ибинь-Паньчжихуа. Автомагистраль длиной 450 км обойдется КНР в 88,6 млрд юаней ($13,4 млрд).

    Масштабное строительство станет самым дорогим из всех аналогичных транспортных проектов, которые когда-либо реализовывали на территории Китайской Народной Республики, сообщает портал Zhongguo Sinvenvan. Трасса будет расположена в горной местности в юго-западной провинции Сычуань. Строительство каждого километра объекта обойдется в 200 млн юаней (более 30 млн долларов).

    Пока не известно, когда будут завершены все работы. По словам главного инженера Чэнь Лэшэна, это связано с особенностями местного ландшафта. В этих местах часто происходят стихийные бедствия. Не исключено, что природные аномалии могут осложнить реализацию дорогостоящего проекта.

    Автор: Алексей Громов
    #китай #кнр #строительство
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