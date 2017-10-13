Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

В Избранное

Киев, 13 октября. Неонацисты из «Национального корпуса» провели в Киеве акцию под стенами посольства Чехии, в ходе которой оскорбили президента страны Милоша Земана, а чехам приказали сменить руководителя на более русофобского. Об этом с места событий сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Акция началась с шествия националистов «Национального корпуса» к зданию чешского посольства на улице Ярославов Вал, 34а. Шествие возглавлял черный козел и Эдуард Юрченко, спикер «Национального корпуса».

«Национальный корпус» распространил ранее анонс акции, в котором, в частности, заявил:

«Если вас, так же как и нас, возмутило заявление Президента Чехии Милоша Земана, в которой он предложил украинцам отказаться от Крыма, приглашаем вас присоединиться к акции-ответу, которая будет устроена Национальным корпусом под стенами посольства Чехии. Чехия славится известным на весь мир пивом «Kozel». Теперь самым известным «козлом» Чехии стал ее президент Милош Земан».

На митинге перед посольством Эдуард Юрченко заявил, что Земан – последний человек, который может советовать украинцам продать Крым.

«Вы знаете, вот конкретно президент Чехии не мог давать Украине таких советов о том, как договариваться с агрессором и оккупантом путем уступок. Какой угодно президент, но чешкий в последнюю очередь. Ну что можно сказать про особу, которая позволяет себе такого рода советы? Козел самый натуральный», - заявил журналистам спикер «Национального корпуса».

Затем он развил свою мысль и дал советы чешскому народу:

«В процессе поиска животного мы выяснили, что он является не просто другом и единомышленников, но и родственником чешского президента. Земан-младший мы его назвали, паспорт выписали ему. Таким способом мы пытаемся посодействовать восстановления родственных отношений Земана-старшего с Земаном-младшим. А чешскому народу в свою очередь советуем не выбирать козлов президентами».

Хамским спичем дело не ограничилось – националисты в присутствии охраны, солдат украинской гвардии, трусливо жавшихся к стенам посольства, обклеили наклейками с козлами вывеску посольства, а также стены и даже козырек над входом.

Затем они принялись звонить в двери и по телефонам, требуя от дипломатических служащих забрать козла.

Юрий Ионов, ветеран полка «Азов» (переименованный сейчас в «Национальный корпус»), в сопровождении боевиков встретил пресс-секретаря чешского посольства Давида Машека.

«Мы вам передаем паспорт на животное, которое сейчас пасется на травке перед посольством, это наш протест на те заявления Милоша Земана, чешского президента, который предложил украинцам забыть о Крыме в обмен на российскую нефть и газ. Мы вам передаем паспорт на это животное, само животное в подарок как новый символ об эпохе правления данного президента. Это именно для президента Земана подарок в ответ на его мерзкое заявление», - заявил Ионов.

Представитель посольства повел себя неожиданно покорно – поклонился неонацистам, пожал им руки и согласился комментировать инцидент.

- Как вы относитесь к этой акции и к заявлению президента?

- Ну, отношение нашего премьер-министра и нашего парламента я хорошо знаю, оно на сайте, я рекомендую вам с ним ознакомиться, ничего больше добавить не могу.

- Вы разделяете позицию президента?

- Мое личное мнение - я бы этого не хотел говорить на эту тему.

- А посольство?

- А посольство поддерживает мнение нашего правительства.

- Не президента, а правительства?

- Посольство является частью правительства.

- Что будете делать с животным?

- Еще не знаем. Информацию о паспорте передадим выше, а что с животным делать, не знаю.

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан заявлял, что «Крым - это уже свершившийся факт», а Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой компенсаций «в финансовой форме или нефтью и газом».

Киев отнесся к заявлениям Земана нервно, президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна «не будет торговать своими территориями», а националисты потребовали извинений. Представитель фракции «Батькивщины» Леонид Емец назвал Земана «падлюкой». Внефракционный депутат Борислав Береза написал в соцсети, что Земан — «феерический мерзавец».

Земан ответил в интервью телеканалу Barrandov: «Украина могла бы хотеть от меня извинения, но я никогда не извиняюсь за мои личные взгляды».

Чехия позднее назвала нападки Киева и украинских националистов на Земана «криком из пещеры неандертальцев». С таким заявлением выступил официальный представитель чешского президента Иржи Овчачек.

«Грубые нападки некоторых украинских политиков на президента Чехии считаю криком из пещеры неандертальцев. Им не место в современной Европе», — подчеркнул Овчачек. Он также назвал высказывания ряда представителей Киева «абсолютно недопустимыми».