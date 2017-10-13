Эксперт о покупке Турцией С-400: Эрдоган не доверяет союзникам по НАТО

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Турецкий президент Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в отношении приобретения у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает турецкий телеканал Habertürk. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Каких-либо проблем в отношении С-400 нет. На первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнётся со второй стадии», — заявил Эрдоган.

Тревога для НАТО

В то же время США видят в решении Турции купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 серьезную проблему. С таким заявлением ранее выступила представитель Соединенных Штатов при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. По словам Хатчисон, решение Анкары очень тревожит Североатлантический альянс.

«Эти системы несовместимы с теми системами, которые использует альянс», — добавила она.

Кроме того, представитель США отметила, что Вашингтон хочет сотрудничать с Турцией, но очень не хочет, чтобы Анкара сближались с Россией. «Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции», — подчеркнула она.

Запутанная политическая торговля

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН заметил, что история с покупкой Турцией российских комплексов С-400 — это в первую очередь запутанная политическая торговля. Причем настолько сложная, что до самой сделки может и не дойти.

«Например, Турция хочет получить не только сам товар, но и технологии. Чтобы самостоятельно обслуживать комплексы и впоследствии их производить. Для этого нужно не просто создать локализацию производства, а действительно перевести рельсы турецкого оборонпрома на российские. Это наша позиция. Хотите всю технологию — меняйтесь. Американцы понимают, как это сложно и накладно. Поэтому их «беспокойство» — это попытка убедить турок в бесполезности затеи. Если американцы увидят, что турки все-таки решились играть вдолгую и отказываться от натовского стандарта, им может грозить настоящая дипломатическая война. И нынешние заявления — только начало. Сейчас очередь за Турцией. Купить этот товар без технологий они не хотят, но и менять концепцию своей оборонной стратегии — поступок серьезный», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, конфликт между Турцией и Западом обострился после того как при участии американцев и командования натовской военной базы была осуществлена попытка государственного переворота, и Эрдогана чуть не убили. «Натовский военный стандарт» в глазах Эрдогана — это ловушка.

«Эрдоган понимает, что таким союзникам по НАТО доверять нельзя. С другой стороны, высвободиться из объятий западных партнеров — это вопрос очень сложный, учитывая внутренние турецкие проблемы. Но как только уладится и сирийский конфликт, и курдская проблема — Турция окрепнет и будет принимать решения гораздо жестче. Вплоть до выхода из НАТО. Но легким этот путь точно не будет», — резюмировал Игорь Рябов.

Как ранее сообщала Газета.ru, официальный представитель минобороны США полковник Мишель Балданза заявила, что Соединенные Штаты «испытывают беспокойство» по поводу приобретения Саудовской Аравией системы С-400.