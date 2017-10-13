Путин: фестиваль «Белая трость» помогает детям поверить в себя и свои силы

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Москва, 13 октября. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям восьмого Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», сообщается на сайте Кремля.

«Считаю этот масштабный благотворительный проект значимой инициативой, направленной на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — отмечается в поздравительной телеграмме.

По словам главы государства, фестиваль «Белая трость» объединил большое число людей, которые помогают юным талантам в их личностном и творческом росте. Кроме того, он помогает детям «поверить в себя и свои силы», а также лишний раз подтверждает, что настоящий талант может прорваться через любые преграды.

Путин отдельно добавил, что «Белая трость» помогает участникам в достижении их целей и дарит настоящее вдохновение.

Напомним, что восьмой фестиваль «Белая трость» посвящен Международному дню солидарности с незрячими людьми. Мероприятие стартовало 12 октября по инициативе председателя Комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, детей и материнства певицы Дианы Гурцкой.