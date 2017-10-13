Стало известно, почему мужчины в России стали дольше жить

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Москва, 13 октября. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о причинах высоких темпов роста продолжительности жизни мужчин в РФ.

По словам Скворцовой, продолжительность жизни мужского населения страны прибывает, сообщает ТАСС. Одной из причин такой положительной динамики министр здравоохранения России назвала снижение употребления алкоголя. Скворцова заявила, что, если девять лет назад потреблялось 18 литров на душу населения, то сейчас — 10.

Министр подчеркнула, что по результатам восьми месяцев 2017 года продолжительность жизни женщин составляет более 77 лет, а мужчин — более 67 лет. Кроме того, с момента начала активных антитабачных кампаний, которые проводит Минздрав, число курильщиков сократилось на треть.