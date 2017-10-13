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Украина
Число школьников, обучающихся на русском языке на Украине, сократилось вдвое
Украина
Число школьников, обучающихся на русском языке на Украине, сократилось вдвое
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    Число школьников, обучающихся на русском языке на Украине, сократилось вдвое

    9:14  13 Октября 2017
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    Число школьников, обучающихся на русском языке на Украине, сократилось вдвое

    Киев, 13 октября. Число школьников, обучающихся на русском языке на Украине, сократилось вдвое с 2010 года.

    Как пишет RT, ссылаясь на заместителя директора по научной работе Центра социологических исследований Минобрнауки России Александра Арефьева, в 2010—2011 учебном году на Украине обучались на русском языке 659 тысяч школьников. В 2016–2017 учебном сезоне их число составило 354,9 тысяч человек.

    По словам эксперта, такая тенденция связана с политикой руководства страны, которая предполагает практически полный перевод обучения на украинский язык.

    Как пишет издание, больше всего такое сокращение заметно в Киеве, Херсонской, Хмельницкой, Киевской и Черниговской областях. 

    Число школьников, обучающихся на русском языке на Украине, сократилось вдвое

    Автор: Алия Садыкова
    #украина #русский язык
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