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Киев, 13 октября. Число школьников, обучающихся на русском языке на Украине, сократилось вдвое с 2010 года.

Как пишет RT, ссылаясь на заместителя директора по научной работе Центра социологических исследований Минобрнауки России Александра Арефьева, в 2010—2011 учебном году на Украине обучались на русском языке 659 тысяч школьников. В 2016–2017 учебном сезоне их число составило 354,9 тысяч человек.

По словам эксперта, такая тенденция связана с политикой руководства страны, которая предполагает практически полный перевод обучения на украинский язык.

Как пишет издание, больше всего такое сокращение заметно в Киеве, Херсонской, Хмельницкой, Киевской и Черниговской областях.