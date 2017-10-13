Эрдоган: Турция не собирается отказываться от покупки С-400

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Анкара, 13 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у страны нет проблем с приобретением российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Каких-либо проблем в отношении С-400 нет. На первой стадии совместное производство не предусмотрено», — заявил он в эфире телеканала Haber Turk.

Эрдоган выразил надежду, что оно начнется на второй стадии. Президент Турции также подчеркнул, что никто не собирается завершать переговоры по С-400. Более того, у Эрдогана уже был разговор с президентом РФ Владимиром Путиным о приобретении С-500.

Напомним, что 9 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может отказаться от покупки С-400 у Москвы, если не будет достигнуто соглашение о совместном производстве ЗРС.

В начале сентября Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже был внесен.