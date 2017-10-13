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Политика
Эрдоган: Турция не собирается отказываться от покупки С-400
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    Эрдоган: Турция не собирается отказываться от покупки С-400

    9:17  13 Октября 2017
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    Эрдоган: Турция не собирается отказываться от покупки С-400

    Анкара, 13 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у страны нет проблем с приобретением российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

    «Каких-либо проблем в отношении С-400 нет. На первой стадии совместное производство не предусмотрено», — заявил он в эфире телеканала Haber Turk.

    Эрдоган выразил надежду, что оно начнется на второй стадии. Президент Турции также подчеркнул, что никто не собирается завершать переговоры по С-400. Более того, у Эрдогана уже был разговор с президентом РФ Владимиром Путиным о приобретении С-500.

    Эрдоган: Турция не собирается отказываться от покупки С-400

    Напомним, что 9 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может отказаться от покупки С-400 у Москвы, если не будет достигнуто соглашение о совместном производстве ЗРС.

    В начале сентября Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже был внесен.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #эрдоган #с-400
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