Поймай своего покемона: зачем CNN обвиняет РФ во влиянии на США через Pokemon Go

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Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на обвинения американских СМИ о вмешательстве РФ в дела Соединенных Штатов через популярную мобильную игру Pokemon Go. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Тянут за ниточки

«Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов. Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские ... и управляемые ими покемоны», — рассказала она.

Как сообщает Газета.ru, телеканал CNN утверждает, что организаторы «связанной с Россией» кампании в социальных сетях под названием Don’t Shoot Us «сеяли разлад среди американцев, используя расовую напряженность» с помощью мобильной игры Pokemon Go.

Кроме того, CNN пишет, что участники акции отправляли ловить виртуальных покемонов в места, где сотрудники полиции убивали афроамериканцев. А пойманных в игре покеменов предлагалось называть именами погибших.

Информационная война

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал ФАН обвинения CNN.

«В настоящее время информационная война США против России напоминает катящийся с горы комок снега, который, во-первых, уже не нуждается в том, чтобы его кто-то подталкивал, так как имеет достаточное собственное ускорение, а во-вторых, становится все больше и больше. Причем к нему липнет не только снег или лед, но также и земля, листья, иголки, ветки и попавшиеся по дороге белки и медведи гризли. Сейчас уже неясно, где заканчивается информационная война в политическом аспекте и начинается телешоу «Обвини Россию», для которого основная задача — привлечение дополнительной аудитории все новым и новым «креативом» про то, докуда еще дотянулась «рука Кремля». И пока на этот «креатив» будет спрос аудитории, будьте уверены — шоу будет продолжаться, как и завещал Фредди Меркьюри», — пояснил Станислав Бышок.

По мнению эксперта, если же искать отличные от политических и масс-медийных объяснения происходящего, то их можно легко найти в психологии. Одно из ключевых понятий психоанализа — «проекция». Проекция — это процесс приписывания окружающим своих собственных негативных качеств, эмоций, желаний или черт характера, которые вы по тем или иным причинам в себе признавать не можете и не хотите. Этот психологический механизм действует как в психологии личности, так и в коллективной психологии.