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Поймай своего покемона: зачем CNN обвиняет РФ во влиянии на США через Pokemon Go
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    Поймай своего покемона: зачем CNN обвиняет РФ во влиянии на США через Pokemon Go

    9:29  13 Октября 2017
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    Поймай своего покемона: зачем CNN обвиняет РФ во влиянии на США через Pokemon Go

    Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на обвинения американских СМИ о вмешательстве РФ в дела Соединенных Штатов через популярную мобильную игру Pokemon Go. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Тянут за ниточки

    «Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов. Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские ... и управляемые ими покемоны», — рассказала она.

    Как сообщает Газета.ru, телеканал CNN утверждает, что организаторы «связанной с Россией» кампании в социальных сетях под названием Don’t Shoot Us «сеяли разлад среди американцев, используя расовую напряженность» с помощью мобильной игры Pokemon Go.

    Кроме того, CNN пишет, что участники акции отправляли ловить виртуальных покемонов в места, где сотрудники полиции убивали афроамериканцев. А пойманных в игре покеменов предлагалось называть именами погибших.

    Поймай своего покемона: зачем CNN обвиняет РФ во влиянии на США через Pokemon Go

    Информационная война

    Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал ФАН обвинения CNN.

    «В настоящее время информационная война США против России напоминает катящийся с горы комок снега, который, во-первых, уже не нуждается в том, чтобы его кто-то подталкивал, так как имеет достаточное собственное ускорение, а во-вторых, становится все больше и больше. Причем к нему липнет не только снег или лед, но также и земля, листья, иголки, ветки и попавшиеся по дороге белки и медведи гризли. Сейчас уже неясно, где заканчивается информационная война в политическом аспекте и начинается телешоу «Обвини Россию», для которого основная задача — привлечение дополнительной аудитории все новым и новым «креативом» про то, докуда еще дотянулась «рука Кремля». И пока на этот «креатив» будет спрос аудитории, будьте уверены — шоу будет продолжаться, как и завещал Фредди Меркьюри», — пояснил Станислав Бышок.

    Поймай своего покемона: зачем CNN обвиняет РФ во влиянии на США через Pokemon Go

    По мнению эксперта, если же искать отличные от политических и масс-медийных объяснения происходящего, то их можно легко найти в психологии. Одно из ключевых понятий психоанализа — «проекция». Проекция — это процесс приписывания окружающим своих собственных негативных качеств, эмоций, желаний или черт характера, которые вы по тем или иным причинам в себе признавать не можете и не хотите. Этот психологический механизм действует как в психологии личности, так и в коллективной психологии.

    «Скажем, после теракта 11 сентября 2001 года в США в мусульманской среде стала очень популярной версия, что это сделали не их единоверцы, а американские и почему-то израильские спецслужбы. Действительно, не могут же это сделать «свои» — мусульмане. Тот же феномен мы видим и после выборов Дональда Трампа. Либеральная часть американцев отказывается признавать, что половина их соотечественников отдала голоса «этому ужасному белому расисту», отсюда появляются популярные теории, где воля протрамповских избирателей как бы проецируется на Россию, которая, как оказывается, и выбрала Трампа через посты в социальных сетях и игру Pokemon Go», — резюмировал Станислав Бышок.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша #захарова #pokemon go
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