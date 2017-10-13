В Роспатенте рассказали, что чаще всего изобретают в России

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Москва, 13 октября. В Роспатенте рассказали, какие изобретения чаще всего регистрируют в России.

Как пишет RT, больше других жители России патентуют изобретения в сфере транспорта, пищевой промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, а также измерительной техники, горного дела и строительства.

Отмечается, что интерес к изобретательской деятельности в России растет. Но, по оценкам экспертов, регистрировать свои разработки граждане не спешат.

Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, за первые шесть месяцев 2017 года от российских и иностранных граждан поступило 17 235 заявок на патентование изобретений.