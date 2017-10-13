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Украина
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Россия
В Роспатенте рассказали, что чаще всего изобретают в России
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    В Роспатенте рассказали, что чаще всего изобретают в России

    8:48  13 Октября 2017
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    В Роспатенте рассказали, что чаще всего изобретают в России

    Москва, 13 октября. В Роспатенте рассказали, какие изобретения чаще всего регистрируют в России.

    Как пишет RT, больше других жители России патентуют изобретения в сфере транспорта, пищевой промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, а также измерительной техники, горного дела и строительства.

    Отмечается, что интерес к изобретательской деятельности в России растет. Но, по оценкам экспертов, регистрировать свои разработки граждане не спешат.

    Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, за первые шесть месяцев 2017 года от российских и иностранных граждан поступило 17 235 заявок на патентование изобретений.

    В Роспатенте рассказали, что чаще всего изобретают в России

    Автор: Алия Садыкова
    #роспатент #патент #изобретатель #изобретение
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