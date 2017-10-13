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Украина
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Linkin Park обнародовала видео с Беннингтоном, снятое незадолго до его смерти
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    Linkin Park обнародовала видео с Беннингтоном, снятое незадолго до его смерти

    8:48  13 Октября 2017
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    Linkin Park обнародовала видео с Беннингтоном, снятое незадолго до его смерти

    Нью-Йорк, 13 октября. Члены группы Linkin Park опубликовали в Facebook выпуск шоу Carpool Karaoke с Честером Беннингтоном. Видео было снято за шесть дней до смерти музыканта.

    Carpool Karaoke — это телевизионный проект, где звезды катаются на автомобиле и поют популярные песни. На кадрах можно увидеть, как Беннингтон сидит за рулем машины, в которой также находятся другие участники Linkin Park. Артисты исполнили песни Numb, In The End и Talking To Myself. Сам музыкант шутит и рассказывает разные истории.

    Ранее стало известно, что группа Linkin Park начала репетиции, прерванные после смерти своего фронтмена, передает Телеканал 360. Артисты готовят концерт, посвященный памяти лидера группы. Мероприятие пройдет в зале «Голливуд-боул» 27 октября. 

    Автор: Алексей Громов
    #видео #linkin park #честер беннингтон
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