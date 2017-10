Linkin Park обнародовала видео с Беннингтоном, снятое незадолго до его смерти

В Избранное

Нью-Йорк, 13 октября. Члены группы Linkin Park опубликовали в Facebook выпуск шоу Carpool Karaoke с Честером Беннингтоном. Видео было снято за шесть дней до смерти музыканта.

Carpool Karaoke — это телевизионный проект, где звезды катаются на автомобиле и поют популярные песни. На кадрах можно увидеть, как Беннингтон сидит за рулем машины, в которой также находятся другие участники Linkin Park. Артисты исполнили песни Numb, In The End и Talking To Myself. Сам музыкант шутит и рассказывает разные истории.

Ранее стало известно, что группа Linkin Park начала репетиции, прерванные после смерти своего фронтмена, передает Телеканал 360. Артисты готовят концерт, посвященный памяти лидера группы. Мероприятие пройдет в зале «Голливуд-боул» 27 октября.