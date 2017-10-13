Пушков рекомендовал CNN заняться расовой проблемой в США вместо обвинений РФ

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Москва, 13 октября. CNN надо заняться расовой враждой в США, где полиция отстреливает темнокожих граждан, а не сходить с ума из-за псевдо-диверсий с покемонами, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Пушков прокомментировал сообщения американских СМИ о якобы вмешательстве Москвы во внутреннюю политику США через игру Pokemon Go.

Ранее телеканал CNN обвинил Россию в попытках повлиять на события в Америке через игру по ловле покемонов.

CNN надо заняться расовой враждой в США, где полиция отстреливает темнокожих граждан, а не сходить с ума из-за псевдо-диверсий с покемонами. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 13, 2017

В пятницу, как писала Газета.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова также ответила на сообщения американских изданий. На своей странице в Facebook она отметила: СМИ США считают, что темнокожие американцы строят свою гражданскую позицию, основываясь на играх. По словам представителя внешнеполитического ведомства России, у американцев «снова виноваты русские... и управляемые ими покемоны».