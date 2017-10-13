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Украина
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Общество
Ученые NASA рассказали о рекордных выбросах углеводорода в атмосферу
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    Ученые NASA рассказали о рекордных выбросах углеводорода в атмосферу

    8:26  13 Октября 2017
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    Ученые NASA рассказали о рекордных выбросах углеводорода в атмосферу

    Вашингтон, 13 октября. В NASA сообщили о рекордных выбросах углеводорода в атмосферу в 2015-2016 годах.

    Как говорится в сообщении ведомства, в этот период ученые зафиксировали рекордные за последние две тысячи лет выбросы углекислого газа в атмосферу.

    Отмечается, что причиной этому стал непредсказуемый природный феномен в экваториальной части Тихого океана, которое специалисты назвали Эль-Ниньо.

    Как сообщает Газета.ru, именно из-за Эль-Ниньо фиксировалась засуха в одной части планеты и небывалая жара – в других.

    Как пишет РИА Новости, что самые большие выбросы углекислого газа были отмечены в тропических районах Южной Америки, Африки и Индонезии. 

    Ученые NASA рассказали о рекордных выбросах углеводорода в атмосферу

    Автор: Алия Садыкова
    #ученые #nasa
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