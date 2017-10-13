Ученые NASA рассказали о рекордных выбросах углеводорода в атмосферу

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Вашингтон, 13 октября. В NASA сообщили о рекордных выбросах углеводорода в атмосферу в 2015-2016 годах.

Как говорится в сообщении ведомства, в этот период ученые зафиксировали рекордные за последние две тысячи лет выбросы углекислого газа в атмосферу.

Отмечается, что причиной этому стал непредсказуемый природный феномен в экваториальной части Тихого океана, которое специалисты назвали Эль-Ниньо.

Как сообщает Газета.ru, именно из-за Эль-Ниньо фиксировалась засуха в одной части планеты и небывалая жара – в других.

Как пишет РИА Новости, что самые большие выбросы углекислого газа были отмечены в тропических районах Южной Америки, Африки и Индонезии.