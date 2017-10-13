Соцсети остро отреагировали на снятие флагов России с закрытого консульства в США

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Москва, 13 октября. Пользователи социальных сетей активно обсуждают и остро реагируют на последние события в Сан-Франциско, где со здания закрытого консульства РФ американский Госдеп снял флаги России.

«Вопрос не в том, почему США сняли флаги России и принадлежащих России зданий в США. Вопрос в том, чем ответит Россия».

Вопрос не в том, почему США сняли флаги России и принадлежащих России зданий в США. Вопрос в том, чем ответит Россия. — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) October 12, 2017

«США захватили российскую дипсобственность. Выставив перед этим наших дипломатов Теперь сняли с зданий флаги России Можно ли унизить сильнее?»

США захватили российскую дипсобственность. Выставив перед этим наших дипломатов Теперь сняли с зданий флаги России Можно ли унизить сильнее? — ПрекрасноеДалеко (@prekrasnoe20161) October 12, 2017

Оптимисты предлагают собственные решения и позитивно смотрят на ситуацию:

«Предлагаю рисовать флаги на зданиях...»

Предлагаю рисовать флаги на зданиях... — Petrova GI (@petrovaga) October 12, 2017

«Чего ж тут позорного? Украли- значит на наши флаги есть спрос. Везите ещё! И побольше! Карта сама в руки прёт», - пишет пользователь Александр Окунев.

Не обошлось и без едких замечаний в адрес США:

«1:1. Россия выдавила США из Сирии. США мужественно победили флаги на консульстве РФ»

1:1

Россия выдавила США из Сирии.

США мужественно победили флаги на консульстве РФ — Ватобот Прохоров (@Probubnist) October 12, 2017

Представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что американская сторона готова вернуть России флаги, но не смогла ответить на вопрос, почему государственные символы были сняты. Дипломат подчеркнула, что флаги были сняты «аккуратно» и это проявление заботы:

«В мире есть много стран, которые не позаботились бы подобным образом относительно другой страны».

Пользователи соцсетей немедленно отреагировали на заявление:

«В США говорят, что АККУРАТНО сняли флаги России с дипмиссий РФ и не хотели обидеть русских. Наши балист. ракеты тоже никому войны не желают)»

В США говорят, что АККУРАТНО сняли флаги России с дипмиссий РФ и не хотели обидеть русских. Наши балист. ракеты тоже никому войны не желают) — Дмитрий Борисенко (@AMDN_NEWS) October 12, 2017

«Пусть и свой флаг снимут для «безопасного хранения внутри здания»

Пусть и свой флаг снимут для "безопасного хранения внутри здания" pic.twitter.com/41zgYxvbTh — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) October 12, 2017

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал ситуацию в Сан-Франциско, сравнив происходящее с действиями фашистов. Его мнение нашло поддержку в соцсетях.

«Насчет снятия российских флагов у меня только одно замечание. Когда фашисты захватывали здания, они что оставляли там наши флаги?»