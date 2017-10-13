Мужчина под Саратовом изнасиловал и убил пожилую мать своего друга

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Саратов, 13 октября. Следователи Саратовской области передали в суд материалы дела о сексуальном насилии над пенсионеркой и ее убийстве. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах региона, фигурантом дела стал 49-летний житель поселка Озинки. Дело против него было возбуждено по двум статья – «Убийство, сопряженное с совершением иных действий сексуального характера» и «Иные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Тело 61-летней женщины обнаружили в ее доме соседи. Экспертиза установила, что пенсионерка была задушена куском ткани, в кратчайшие сроки был задержан главный подозреваемый – друг сына убитой. Мужчина сознался в преступлении и раскрыл все обстоятельства расправы. Конфликт между ним и хозяйкой дома появился после окончания застолья, когда подозреваемый решил унести с собой остатки спиртного.

«Женщина стала высказывать ему претензии, в результате чего между ними произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес хозяйке жилища не менее пяти ударов кулаком по голове, от чего она упала, после чего совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Затем злоумышленник задушил потерпевшую фрагментом ткани», — сообщили в СУ СК по Саратовской области.

Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.