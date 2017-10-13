Крупный ритейлер в США отказался продавать продукцию Касперского

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Вашингтон, 13 октября. Один из крупнейших американских ритейлеров Staples, который продает канцелярию и электронику, решил остановить реализацию продукции «Лаборатории Касперского».

Таким образом, Staples стал третьим ритейлером в США, отказавшимся от продаж продукции известной российской компании, сообщает Телеканал 360. Ранее на подобные шаги пошли ритейлеры Office Depot и Best Buy. Известно, что сейчас в Staples изъяли из продажи всю продукцию «Лаборатории Касперского». В магазинах и на сайте больше нет ни одного товара, который связан с российскими разработчиками.

Представители «Лаборатории Касперского» заявили, что собираются продавать свой софт по другим каналам в США.