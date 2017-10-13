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Украина
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Политика
«Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ
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    «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

    8:07  13 Октября 2017
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    «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

    Москва, 13 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go.

    Как она написала на своей странице в Facebook, американские средства массовой информации считают, что темнокожие американцы строят свою гражданскую позицию, основываясь на играх.

    Как добавила Захарова, CNN таким образом бездарно объяснил появление расовых проблем в современной Америке.

    «Снова виноваты русские... и управляемые ими покемоны», — подчеркнула она.

    Напомним, ранее телеканал передал, что Москва якобы влияла на ситуацию в Соединенных Штатах Америки через игру. 

    Как писала Газета.ru, ранее Захарова призвала американские СМИ рассказать о гуманитарной блокаде армией США городов Сирии. Мария Захарова сообщила, что горячей точкой в гуманитарном плане остается лагерь беженцев, расположенный на сирийско-иорданской границе в самовольно установленной США зоне деконфликтинга вокруг города Ат-Танф.

    «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #сша #мария захарова #pokemon go
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