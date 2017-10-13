«Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

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Москва, 13 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go.

Как она написала на своей странице в Facebook, американские средства массовой информации считают, что темнокожие американцы строят свою гражданскую позицию, основываясь на играх.

Как добавила Захарова, CNN таким образом бездарно объяснил появление расовых проблем в современной Америке.

«Снова виноваты русские... и управляемые ими покемоны», — подчеркнула она.

Напомним, ранее телеканал передал, что Москва якобы влияла на ситуацию в Соединенных Штатах Америки через игру.

Как писала Газета.ru, ранее Захарова призвала американские СМИ рассказать о гуманитарной блокаде армией США городов Сирии. Мария Захарова сообщила, что горячей точкой в гуманитарном плане остается лагерь беженцев, расположенный на сирийско-иорданской границе в самовольно установленной США зоне деконфликтинга вокруг города Ат-Танф.