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Украина
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Политика
Минобороны РФ: ПРО США представляют угрозу для российского потенциала сдерживания
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    Минобороны РФ: ПРО США представляют угрозу для российского потенциала сдерживания

    8:04  13 Октября 2017
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    Минобороны РФ: ПРО США представляют угрозу для российского потенциала сдерживания

    Москва, 13 октября. В Минобороны РФ рассказали о последствиях наращивания ПРО США.

    Представитель Минобороны России Александр Емельянов заявил, что растущее число систем средств противоракетной обороны (ПРО) США представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, пишет издание «Коммерсант».

    «Особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО»,— подчеркнул Емельянов.

    Кроме того, Емельянов отметил, что противоракетные средства США несут значительные риски для суверенитета и безопасности государств-союзников, на территории которых они размещены.

    По оценкам Минобороны РФ, к 2022 году количество противоракет системы ПРО составит более тысячи единиц, а в перспективе превысит число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных ракетах. Пентагон также уже приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что ПРО США представляют угрозу для международной деятельности в космическом пространстве. Действия Вашингтона создают препятствия для выполнения договоренностей о неразмещении оружия в космосе.

    Автор: Юлия Кошкина
    #вооружения #ракеты #про сша #армия
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