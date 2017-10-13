Минобороны РФ: ПРО США представляют угрозу для российского потенциала сдерживания

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Москва, 13 октября. В Минобороны РФ рассказали о последствиях наращивания ПРО США.

Представитель Минобороны России Александр Емельянов заявил, что растущее число систем средств противоракетной обороны (ПРО) США представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, пишет издание «Коммерсант».

«Особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО»,— подчеркнул Емельянов.

Кроме того, Емельянов отметил, что противоракетные средства США несут значительные риски для суверенитета и безопасности государств-союзников, на территории которых они размещены.

По оценкам Минобороны РФ, к 2022 году количество противоракет системы ПРО составит более тысячи единиц, а в перспективе превысит число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных ракетах. Пентагон также уже приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ПРО США представляют угрозу для международной деятельности в космическом пространстве. Действия Вашингтона создают препятствия для выполнения договоренностей о неразмещении оружия в космосе.