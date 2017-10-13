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Россия
Большинство российских студентов готовы голосовать за Путина
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    Большинство российских студентов готовы голосовать за Путина

    8:02  13 Октября 2017
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    Большинство российских студентов готовы голосовать за Путина

    Москва, 13 октября. Кандидатуру Владимира Путина в том случае, если он решит баллотироваться на новый президентский срок, готовы поддержать 47,1% учащихся вузов.

    Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ в ходе опроса «Ценностные ориентации российского студенчества».

    Как подчеркивается в документе, действующего российского президента молодежь воспринимает как идеального лидера государства. Кроме того, студенты относят себя к «поколению Путина».

    «Владимир Путин является для молодежи важным ориентиром, символом политического успеха и лидером, на которого значительная часть молодых людей по-прежнему готова сделать ставку»,  — рассказал изданию вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

    Добавим, что опрос проводился среди 6 тысяч студентов из 109 российских высших учебных заведений. На вопросы отвечали студенты очных отделений и филиалов вузов РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #владимир путин #россия #студенты
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