Большинство российских студентов готовы голосовать за Путина

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Москва, 13 октября. Кандидатуру Владимира Путина в том случае, если он решит баллотироваться на новый президентский срок, готовы поддержать 47,1% учащихся вузов.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ в ходе опроса «Ценностные ориентации российского студенчества».

Как подчеркивается в документе, действующего российского президента молодежь воспринимает как идеального лидера государства. Кроме того, студенты относят себя к «поколению Путина».

«Владимир Путин является для молодежи важным ориентиром, символом политического успеха и лидером, на которого значительная часть молодых людей по-прежнему готова сделать ставку», — рассказал изданию вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

Добавим, что опрос проводился среди 6 тысяч студентов из 109 российских высших учебных заведений. На вопросы отвечали студенты очных отделений и филиалов вузов РФ.