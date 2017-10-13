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Украина
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На Крымском мосту продолжается операция по установке автодорожной арки
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    На Крымском мосту продолжается операция по установке автодорожной арки

    7:54  13 Октября 2017
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    На Крымском мосту продолжается операция по установке автодорожной арки

    Симферополь, 13 октября. На Крымском мосту в пятницу продолжается морская операция по установке автодорожной арки.

    Напомним, что накануне специалистами были проведены работы по подъему пролета на высоту 35 метров над уровнем моря, который продолжался на протяжении пяти часов. Сейчас идет закрепление гигантской конструкции.

    «Каждый этап в строительстве Крымского моста — это особые сложности. В общем процессе было сложно все, как говорится, от гайки до винтика», — рассказал начальник одного из участков Сергей Козлов.

    «Здесь сложные подъемные устройства, сложные условия работы, более стесненные. Погода, ветер, волна, доставка по воде — это все затрудняет, сдерживает темпы производства работ», — добавил старший прораб Сергей Чепурнов.

    Однако при всем при этом, признаются строители, какими бы сложными не были задачи, они выполнимы. Несмотря на трудности, все задействованные в большой стройке, горды фактом того, что они являются причастными к происходящему.

    «Конечно, я горд, что участвую в такой глобальной масштабной стройке не только для России, во всем мире это уникальный объект», — цитирует ТАСС начальника участка строительства Владимира Щетинкина.

    Напомним, что Крымский мост, длина которого — 19 км возводится в рамках федеральной целевой программы. Начало движения автомобильного движения запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #крымский мост
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