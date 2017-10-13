Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Число школьников, обучающихся на русском языке на Украине, сократилось вдвое
Общество
Эксперты назвали причину сотен тысяч смертей в Европе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты назвали причину сотен тысяч смертей в Европе

    7:53  13 Октября 2017
    830

    Эксперты назвали причину сотен тысяч смертей в Европе

    Москва, 13 октября. Загрязнение воздуха является причиной более 500 тысяч смертей в год в одной только Европе.

    Как сообщает портал hys.org, к такому выводу пришли специалисты Европейского агентства в Копенгагене по окружающей среде.

    Отмечается, что уровень загрязнения постепенно снижается, но остается высокой. Ученые также добавили, что неблагоприятная экологическая обстановка — один из основных факторов преждевременной гибели в 41 европейской стране.

    Как пишет Газета.ru, эксперты также подсчитали, что 82% горожан в Европе подвержены воздействию аэрозолей.

     

    Автор: Алия Садыкова
    #экология #европа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 49796

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24318

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6190

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53908

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        95101
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        8:07   13 Октября 2017
        3201
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        6290
        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        23:46   12 Октября 2017
        1701
        КНДР признала Крым российской территорией

        КНДР признала Крым российской территорией

        18:41   12 Октября 2017
        1783