Эксперты назвали причину сотен тысяч смертей в Европе

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Москва, 13 октября. Загрязнение воздуха является причиной более 500 тысяч смертей в год в одной только Европе.

Как сообщает портал hys.org, к такому выводу пришли специалисты Европейского агентства в Копенгагене по окружающей среде.

Отмечается, что уровень загрязнения постепенно снижается, но остается высокой. Ученые также добавили, что неблагоприятная экологическая обстановка — один из основных факторов преждевременной гибели в 41 европейской стране.

Как пишет Газета.ru, эксперты также подсчитали, что 82% горожан в Европе подвержены воздействию аэрозолей.