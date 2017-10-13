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Украина
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Общество
Эксперт: Выход США из ЮНЕСКО подчеркивает рост международной изоляции
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    Эксперт: Выход США из ЮНЕСКО подчеркивает рост международной изоляции

    8:04  13 Октября 2017
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    Эксперт: Выход США из ЮНЕСКО подчеркивает рост их международной изоляции

    Вашингтон, 13 октября. Эксперт по международным отношениям из университета Сан-Франциско Стивен Зунис заявил, что решение США выйти из состава ЮНЕСКО наглядно подчеркивает растущую изоляцию этой страны в международном сообществе.

    По мнению эксперта, негативное влияние подобного решения больше отразится на самих США, а не на Всемирной организации. Этот экстравагантный шаг только увеличит изоляцию Соединенных Штатов в мире, сообщают РИА Новости. Накануне представители американского Госдепа заявили о выходе страны из ЮНЕСКО. В свою очередь, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли отметив «благую цель» организации, сообщила о том, что структура крайне политизирована.

    Эксперт: Выход США из ЮНЕСКО подчеркивает рост их международной изоляции

    Хейли привела пример «глупейших действий»: присутствие в совете по правам человека ЮНЕСКО сирийского президента Башара Асада. Известно, что в составе международной организации США останется до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя.

    Эксперт: Выход США из ЮНЕСКО подчеркивает рост их международной изоляции

    Ранее сообщалось, что в Минкультуры России объяснили настоящие причины выхода США из состава специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #госдеп #юнеско
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