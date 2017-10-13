Кантемировскую дивизию вооружат «реактивными» танками

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Наро-Фоминск, 13 октября. Минобороны приняло решение вооружить 4-ю гвардейскую танковую дивизию уникальными модернизированными танками Т-80БВМ с газотурбинными двигателями (ГТД).

4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина краснознаменная дивизия им. Ю.В. Андропова — одна из самых прославленных танковых частей советской и российской армий. Соединение было сформировано летом 1942 года и на данный момент вооружено танками Т-80У, которые приняты на службу еще в 1985 году, пишут «Известия».

Звук работы этих боевых машин напоминает гул самолетов и вертолетов, поэтому на военном сленге их прозвали «реактивными». Т-80БВМ может за считаные секунды разгоняться до 80 км/ч на шоссе и до 60 км/ч на пересеченной местности. ГДТ мощностью 1250 л.с. расходует до восьми литров топлива на километр на максимальных режимах работы, для сравнения, Т-90 — всего два-четыре литра.

Современная система управления огнем (СУО) «Сосна-У» с тепловизором, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели позволяет поражать наземные и даже воздушные цели днем и ночью в любую погоду. Управлять машиной легко: достаточно навести прицел на цель и нажать на кнопку, а автоматизированная система рассчитает необходимые поправки и откроет огонь. От вражеских ракет и снарядов Т-80БВМ защищает динамическая защита «Реликт».

По словам историка танкостроения Алексея Хлопотова, благодаря новому вооружению дивизия станет универсальным инструментом для Европейского театра военных действий, так как ее танковые подразделения смогут выполнять любые поставленные задачи значительно быстрее.

Проект Т-80БВМ был разработан в Санкт-Петербурге, а модернизация танков будет проходить на базе предприятия «Омсктрансмаш». Как рассказали в Минобороны, планируется, что новейшие боевые машины начнут поступать на вооружение в дивизию в следующем году.