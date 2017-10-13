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Донбасс: ВСУ в течение суток 7 раз обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ в течение суток 7 раз обстреляли территорию ЛНР

    7:37  13 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ в течение суток 7 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск (ЛНР), 13 октября. Киевские силовики в течение суток четверга 13 октября семь раз обстреляли позиции народной милиции в ЛНР.

    Как сообщили в оборонном ведомстве Луганской народной республики, ВСУ вели огонь сразу с нескольких направлений – Крымского, Луганского, Попасной, а также Новозвановки.

    По два раза на протяжении суток были обстреляны окрестности населенных пунктов Фрунзе и Логвиново, по разу под обстрелы киевских силовиков попали Смелое, Первомайск и Калиново.

    По уточненным данным, ВСУ вели огонь по территории Луганской народной республики из стрелкового оружия, а также станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

    По данным народной милиции ЛНР, в результате обстрелов раненых и погибших среди личного состава и гражданских лиц нет. Ущерб инфраструктуре республики не нанесен.

    Автор: Константин Терехов
    #всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
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