Донбасс: ВСУ в течение суток 7 раз обстреляли территорию ЛНР

В Избранное

Луганск (ЛНР), 13 октября. Киевские силовики в течение суток четверга 13 октября семь раз обстреляли позиции народной милиции в ЛНР.

Как сообщили в оборонном ведомстве Луганской народной республики, ВСУ вели огонь сразу с нескольких направлений – Крымского, Луганского, Попасной, а также Новозвановки.

По два раза на протяжении суток были обстреляны окрестности населенных пунктов Фрунзе и Логвиново, по разу под обстрелы киевских силовиков попали Смелое, Первомайск и Калиново.

По уточненным данным, ВСУ вели огонь по территории Луганской народной республики из стрелкового оружия, а также станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

По данным народной милиции ЛНР, в результате обстрелов раненых и погибших среди личного состава и гражданских лиц нет. Ущерб инфраструктуре республики не нанесен.