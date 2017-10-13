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Подростки из Читы выложили в Сеть видео, на котором избивают школьницу
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    Подростки из Читы выложили в Сеть видео, на котором избивают школьницу

    7:26  13 Октября 2017
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    Подростки из Читы выложили в Сеть видео, на котором избивают школьницу

    Чита, 13 октября. В Интернете опубликовано видео, на котором подростки избивают школьницу - роликом заинтересовались в местном СУ СК РФ.

    Как сообщает Газета.ru, по данному факту следователи Забайкальского края инициировали доследственную проверку, по результатам которой будут выяснены детали произошедшего.

    В свою очередь в региональном МВД подтвердили факт избиения, уточнив, что пострадавшая девятиклассница обратилась в медучреждение 10 октября. У девушки были синяки и ссадины, однако госпитализация ей не понадобилась.

    По предварительным данным, инцидент возник из-за «неприязненных отношений». Уже установлены личности трех подозреваемых.
     

    Автор: Константин Терехов
    #ск рф #избиение #чита #подростки
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