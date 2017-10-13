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Историк рассказал об опасности новой холодной войны между Россией и США
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    Историк рассказал об опасности новой холодной войны между Россией и США

    7:37  13 Октября 2017  /обновлено: 7:37  13 Октября 2017
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    Американский историк рассказал об опасности новой холодной войны

    Нью-Йорк, 13 октября. Американский историк Стивен Коэн считает, что новая холодная война между Россией и США гораздо опаснее предыдущей, однако Россия в состоянии ее выдержать, благодаря нарощенным огромным ресурсам и могущественным союзникам.

    По словам эксперта, существует шесть факторов, резко увеличивающих опасность нынешнего противостояния. Среди них — расположение эпицентра войны прямо на российских границах, риск российско-американского конфликта в Сирии из-за столкновения интересов, плачевное состояние отношений между Москвой и Вашингтоном, масштабная демонизация российского лидера Владимира Путина, обвинения в российском вмешательстве в президентские выборы в США, и, наконец, отсутствие в информационном пространстве весомых политических фигур, выступающих против холодной войны.Американский историк рассказал об опасности новой холодной войны

    Вместе с тем, Коэн отмечает, что шанс, что Россия проиграет противостояние весьма мал, и, во многом, благодаря наличию союзников, таких как Китай, говорится в материале The Nation.

    Автор: Ирина Новикова
    #россия #холодная война #стивен коэн
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