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Илон Маск показал, как проходит автоматизированный процесс сборки Tesla
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    Илон Маск показал, как проходит автоматизированный процесс сборки Tesla

    6:59  13 Октября 2017
    94

    Илон Маск показал, как проходит автоматизированный процесс сборки Tesla

    Вашингтон, 13 октября. Руководитель американской компании Tesla опубликовал в Instagram видео автоматизированного процесса сборки машин.

    Как сообщает Газета.ru, на представленных в социальной сети широкой публике кадрах демонстрируется, как протекает процесс штамповки панелей для автомобиля Tesla Model 3.

    Напомним, что Tesla планировала наладить выпуск 20 тысяч моделей уже к нынешней зиме, а в будущем году объемы производства хотели увеличить вдвое. На самом же деле в третьем квартале года компания собрала 260 экземпляров при планах в 1,5 тысячи машин.

     

    Stamping Model 3 Body Panels (real-time)

    A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on

     

    Автор: Константин Терехов
    #илон маск #tesla #tesla model 3
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