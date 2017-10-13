Илон Маск показал, как проходит автоматизированный процесс сборки Tesla

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Вашингтон, 13 октября. Руководитель американской компании Tesla опубликовал в Instagram видео автоматизированного процесса сборки машин.

Как сообщает Газета.ru, на представленных в социальной сети широкой публике кадрах демонстрируется, как протекает процесс штамповки панелей для автомобиля Tesla Model 3.

Напомним, что Tesla планировала наладить выпуск 20 тысяч моделей уже к нынешней зиме, а в будущем году объемы производства хотели увеличить вдвое. На самом же деле в третьем квартале года компания собрала 260 экземпляров при планах в 1,5 тысячи машин.