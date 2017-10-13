Суд Крыма арестовал членов ячейки «Хизб-ут-Тахрир» на два месяца

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Симферополь, 13 октября. Члены ячейки международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), которых задержали в четверг, арестованы Киевским райсудом Симферополя на два месяца.

Об этом сообщил один из адвокатов задержанных Эдем Семедляев, передает РИА Новости. Следственным отделом УФСБ по республике Крым и городу Севастополю в отношении шести членов ячейки возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Суд избрал меру пресечения в виде ареста, сроком на два месяца, до 9 декабря.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что ФСБ пресекла в Крыму деятельность бахчисарайской ячейки террористической группировки.