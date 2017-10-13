Эксперты рассказали о причинах роста в России цен на красную икру

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Москва, 13 октября. Специалисты отрасли рассказали о причинах роста в России в 1,5 раза оптовых цен на красную икру в летне-осенний период.

Как сообщают «Известия», все дело в том, что компании производители выставляют высокую цену на продукцию при экспорте, и, соответственно, не хотят продавать красную икру дешевле на внутреннем рынке.

Именно поэтому за последние полгода цена на икру рыб лососевых пород увеличилась до трех тысяч рублей за килограмм (на 54%), цены на икру горбуши выросли на 23%, а на икру кеты — на 13%.

Кроме прочего, все самое неприятное для потребителя впереди — к Новому году ожидается существенный рост розничных цен на деликатес, что может привести к снижению потребления красной икры.