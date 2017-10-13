Минобороны РФ рассказало о работе российских саперов в Сирии

В Избранное

Москва, 13 октября. Начальник Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ полковник Игорь Михайлик рассказал о специфике работы российских саперов в Сирии.

По его словам, главной задачей, поставленной перед саперами, было сплошное разминирование местности. При этом, основной проблемой, с которой столкнулись российские специалисты, было огромное количество кустарно изготовленных боеприпасов.

В материале газеты «Известия» говорится, что также саперам часто встречались детские игрушки, начиненные взрывчаткой.

Михайлик добавил, что, проанализировав опыт работы в Сирии, разработчики усовершенствовали костюмы саперов, которые получили собственную систему связи и видеонаблюдения.