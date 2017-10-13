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Общество
Минобороны РФ рассказало о работе российских саперов в Сирии
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    Минобороны РФ рассказало о работе российских саперов в Сирии

    7:03  13 Октября 2017
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    Минобороны РФ рассказало о работе российских саперов в Сирии

    Москва, 13 октября. Начальник Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ полковник Игорь Михайлик рассказал о специфике работы российских саперов в Сирии.

    По его словам, главной задачей, поставленной перед саперами, было сплошное разминирование местности.  При этом, основной проблемой, с которой столкнулись российские специалисты, было огромное количество кустарно изготовленных боеприпасов.Минобороны РФ рассказало о работе российских саперов в Сирии

    В материале газеты «Известия» говорится, что также саперам часто встречались детские игрушки, начиненные взрывчаткой.

    Михайлик добавил, что, проанализировав опыт работы в Сирии, разработчики усовершенствовали костюмы саперов, которые получили собственную систему связи и видеонаблюдения.

    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #саперы #разминирование
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