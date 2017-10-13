Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Кантемировскую дивизию вооружат «реактивными» танками
Общество
Расходы по отзыву 20 тыс. машин Lada Xray АвтоВАЗ берет на себя
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Расходы по отзыву 20 тыс. машин Lada Xray АвтоВАЗ берет на себя

    6:41  13 Октября 2017
    431

    Расходы по отзыву 20 тыс. машин Lada Xray АвтоВАЗ берет на себя

    Тольятти, 13 октября. Все расходы, связанные с отзывом около 20 тысяч автомобилей Lada Xray, АвтоВАЗ намерен взять на себя. Об этом сообщает телеканал «360».

    По словам директора по связям с общественностью автоконцерна Сергея Ильинского, компания займется проверкой автомобилей на предмет исключения всяческой вероятности возникновения неполадок в других моделях ВАЗ.

    Напомним, АвтоВАЗ отзовет более 19 тысяч автомобилей Lada Xray, чтобы проверить, что стало причиной возможного перетирания жгута проводов мотора о кромку аккумуляторной площадки.

    Так, под отзыв должны попасть экземпляры, которые были реализованы в период с февраля 2016 года по октябрь 2017-го. Чтобы проверить, подлежит ли авто бесплатному ремонту, нужно проверить VIN-код на сайте Росстандарта.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #автоваз #lada xray
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 47758

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24293

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6187

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53873

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        95029
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        5301
        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        23:46   12 Октября 2017
        1513
        КНДР признала Крым российской территорией

        КНДР признала Крым российской территорией

        18:41   12 Октября 2017
        1668
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1445