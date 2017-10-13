Расходы по отзыву 20 тыс. машин Lada Xray АвтоВАЗ берет на себя

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Тольятти, 13 октября. Все расходы, связанные с отзывом около 20 тысяч автомобилей Lada Xray, АвтоВАЗ намерен взять на себя. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам директора по связям с общественностью автоконцерна Сергея Ильинского, компания займется проверкой автомобилей на предмет исключения всяческой вероятности возникновения неполадок в других моделях ВАЗ.

Напомним, АвтоВАЗ отзовет более 19 тысяч автомобилей Lada Xray, чтобы проверить, что стало причиной возможного перетирания жгута проводов мотора о кромку аккумуляторной площадки.

Так, под отзыв должны попасть экземпляры, которые были реализованы в период с февраля 2016 года по октябрь 2017-го. Чтобы проверить, подлежит ли авто бесплатному ремонту, нужно проверить VIN-код на сайте Росстандарта.