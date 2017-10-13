Владельцы отеля в Лас-Вегасе отрицают обвинения в халатности

В Избранное

Лас-Вегас, 13 октября. Владельцев отеля в Лас-Вегасе обвинили в несвоевременном вызове полицейских во время массовой стрельбы. Те, в свою очередь, не соглашаются с выводами полиции и обвинениями в халатности.

Пострадавшая во время бойни жительница Калифорнии подала иск в суд, обвинив сотрудников гостиницы Mandalay Bay, в которой засел стрелок Пэддок, в халатности. Представители компании MGM Resorts заявили, что стражи порядка были вызваны немедленно, сообщает RT. Так компания отреагировала на последний доклад следователей, где говорится, что сотрудники сообщили о стрельбе с опозданием на шесть минут. В фирме, которая владеет отелем Mandalay Bay, утверждают, что охранник гостиницы сообщил о стрельбе по радиосвязи в первую же минуту, как раздались выстрелы.

Напомним, что 1 октября Стивен Пэддок открыл огонь по музыкальному фестивалю из окна отеля. Стрелок покончил с собой до приезда полиции, в его номере было обнаружено большое количество оружия.