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Бывшая жена экс-канцлера ФРГ считает, что Крым никогда не будет отдан Украине
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    Бывшая жена экс-канцлера ФРГ считает, что Крым никогда не будет отдан Украине

    6:43  13 Октября 2017
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    Бывшая жена экс-канцлера ФРГ считает, что Крым никогда не будет отдан Украине

    Берлин, 13 октября. Бывшая жена экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера Дорис Шредер-Кепф заявила, что Крым никогда не будет отдан Украине.

    «Нужно исходить из того, что Крым никогда не будет снова отдан, так что в этом плане придется принять за данность некий «статус-кво»», — сказала политик.

    Она также отметила, что ей бы хотелось вернуть доброе сотрудничество, которое было между Россией и Германией в период с 1998 по 2005 годы.Бывшая жена экс-канцлера ФРГ считает, что Крым никогда не будет отдан Украине

    По словам Шредер-Кепф, нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель совершила огромную ошибку, не воспользовавшись той базой дружеских отношений с Россией, которую она получила, придя к власти, и выбрав путь сближения с Соединенными Штатами.

    «Думаю, что после ухода Герхарда Шредера с поста канцлера крепкие нити отношений между Россией и Германией, что были завязаны, так и не были возобновлены», — подчеркнула она.

    Автор: Ирина Новикова
    #владимир путин #крылатая гвардия #дорис шредер-кепф
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