Бывшая жена экс-канцлера ФРГ считает, что Крым никогда не будет отдан Украине
Берлин, 13 октября. Бывшая жена экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера Дорис Шредер-Кепф заявила, что Крым никогда не будет отдан Украине.
«Нужно исходить из того, что Крым никогда не будет снова отдан, так что в этом плане придется принять за данность некий «статус-кво»», — сказала политик.
Она также отметила, что ей бы хотелось вернуть доброе сотрудничество, которое было между Россией и Германией в период с 1998 по 2005 годы.
По словам Шредер-Кепф, нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель совершила огромную ошибку, не воспользовавшись той базой дружеских отношений с Россией, которую она получила, придя к власти, и выбрав путь сближения с Соединенными Штатами.
«Думаю, что после ухода Герхарда Шредера с поста канцлера крепкие нити отношений между Россией и Германией, что были завязаны, так и не были возобновлены», — подчеркнула она.