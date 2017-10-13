Бывшая жена экс-канцлера ФРГ считает, что Крым никогда не будет отдан Украине

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Берлин, 13 октября. Бывшая жена экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера Дорис Шредер-Кепф заявила, что Крым никогда не будет отдан Украине.

«Нужно исходить из того, что Крым никогда не будет снова отдан, так что в этом плане придется принять за данность некий «статус-кво»», — сказала политик.

Она также отметила, что ей бы хотелось вернуть доброе сотрудничество, которое было между Россией и Германией в период с 1998 по 2005 годы.

По словам Шредер-Кепф, нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель совершила огромную ошибку, не воспользовавшись той базой дружеских отношений с Россией, которую она получила, придя к власти, и выбрав путь сближения с Соединенными Штатами.