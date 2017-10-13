Сирия: ВКС РФ доставили гуманитарную помощь беженцам из города Эр-Растан

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Дамаск (Сирия), 13 октября. ВКС РФ доставили гуманитарную помощь беженцам из города Эр-Растан.

Как сообщает РИА Новости, населенный пункт ранее находился под контролем так называемой умеренной оппозиции. Гуманитарный конвой прибыл в Кербат Эш-Шабат, где находится примерно 1,5 тысячи беженцев, большая часть которых — из Эр-Растана.

«Военные Центра по примирению сторон привезли беженцам около 400 продуктовых наборов. В каждом из них мука, сахар, рис, мясные консервы», — сообщил журналистам представитель Центра Алексей Сергеев.

По данным российских врачей, которые развернули для беженцев мобильный медицинский пункт, в Эр-Растане свирепствуют кишечные инфекции. Кроме того, у большинства местных жителей обострены хронические заболевания.