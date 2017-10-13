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Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ доставили гуманитарную помощь беженцам из города Эр-Растан
Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ доставили гуманитарную помощь беженцам из города Эр-Растан
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    Сирия: ВКС РФ доставили гуманитарную помощь беженцам из города Эр-Растан

    6:11  13 Октября 2017
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    Сирия: ВКС РФ доставили гуманитарную помощь беженцам из города Эр-Растан

    Дамаск (Сирия), 13 октября. ВКС РФ доставили гуманитарную помощь беженцам из города Эр-Растан.

    Как сообщает РИА Новости, населенный пункт ранее находился под контролем так называемой умеренной оппозиции. Гуманитарный конвой прибыл в Кербат Эш-Шабат, где находится примерно 1,5 тысячи беженцев, большая часть которых — из Эр-Растана.

    «Военные Центра по примирению сторон привезли беженцам около 400 продуктовых наборов. В каждом из них мука, сахар, рис, мясные консервы», — сообщил журналистам представитель Центра Алексей Сергеев.

    По данным российских врачей, которые развернули для беженцев мобильный медицинский пункт, в Эр-Растане свирепствуют кишечные инфекции. Кроме того, у большинства местных жителей обострены хронические заболевания.

    «Амбулаторную помощь оказываем в полном объеме, осматриваем в оборудованном медицинском пункте», — пояснил агентству врач медицинского отделения Центра Роман Рассадников.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #дамаск #вкс рф #эр-растан #кербат эш-шабат
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