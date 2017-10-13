Поклонники Apple ждут первый гибкий iPhone

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Нью-Йорк, 13 октября. В Сети появилась информация, что специалисты компании Apple приступили к разработке новинки, которая должна стать поистине революционной. Гибкий смартфон хотят представить публике уже в 2020 году.

Точных технических характеристик нет, но есть небольшие подробности, сообщает Телеканал 360. Источники сообщают, что новый гаджет невозможно будет разбить. Apple заключила с LG соглашение, в рамках которого обе корпорации будут сотрудничать друг с другом для создания революционного гибкого iPhone. Команда разработчиков LG Display уже собрана. Процессор, материнскую плату и аккумулятор для нового смартфона создадут в компании LG Innotek.

Ранее сообщалось, что недоработка программистов Apple привела к тому, что миллионы пользователей iPhone рискуют раскрыть злоумышленникам данные своего Apple ID.